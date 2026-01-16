Dinamo Sassari, McGlynn suona la carica: «Contro Napoli serve uno sforzo collettivo»Il lungo americano avverte la squadra in vista della prossima sfida casalinga
Girata la boa fuori dalla Final 8 di Coppa Italia, la Dinamo Sassari inizia il girone di ritorno con due obiettivi: quello minimo è salvarsi senza patemi, il massimo provare a disputare i playoff. Il match di domenica 18 gennaio al PalaSerradimigni (ore 17) contro Napoli Basket va proprio in questa direzione.
Il centro Nicholas McGlynn presenta così la partita: «Dobbiamo giocare di squadra, ognuno deve dare il suo contributo, soprattutto in difesa, ci vuole uno sforzo collettivo».
La squadra sassarese è reduce dalle nette sconfitte contro Reggio Emilia e Saragozza, gare giocate senza ben quattro stranieri. Due resteranno fuori anche domenica, la guardia Beliauskas e l'ala Marshall. Si spera di recuperare almeno uno tra il play Buie e la guardia Johnson.
Il pivot yankee osserva: «Tante cose non sono andate come abbiamo voluto nelle ultime due gare, erano buone avversarie ma questo non giustifica la prestazione. Dobbiamo restare concentrati e personalmente devo imparare dagli errori commessi, lavorando sui dettagli per non commettere troppi falli trascinato dalla mia energia».