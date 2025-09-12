Un tempo a testa. L'accelerazione dopo l'intervallo dei Niners Chemnitz stende la Dinamo. Finisce 77-90 con gli ospiti che mostrano perché faranno l'Eurocup a differenza di Sassari che giocherà nella Europe Cup.

Peccato, perché l'approccio era stato positivo (buono Vincini di nuovo in quintetto) e con Buie leader a innescare sia i lungo italiano sia Thomas, il Banco ha quasi sempre condotto, andando al riposo sul 47-39 e toccando persino il +10 in apertura di terzo quarto.

Come la formazione tedesca ha aumentato il numero di giri, soprattutto in difesa, il match ha cambiato volto. La prevalenza a rimbalzo non è servita: gli ospiti hanno tirato molto bene dall'arco (15/34) e la Dinamo è finita al 25' sotto senza riuscire più a rimontare.

Per la squadra di Bulleri 22 punti di Thomas, 23 punti della coppia Buie-Johnson, 8 punti di Vincini e 10 di McGlynn.

