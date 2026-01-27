Il rientro della guardia lituana Beliauskas è già una buona notizia per una Dinamo che da oltre un mese deve fare a meno di tre stranieri e infatti ha incassato cinque sconfitte di fila, tre in campionato e due nella Europe Cup, che l'hanno fatta scivolare troppo vicino alla zona pericolosa.

Beliauskas ci sarà domenica al PalaSerradimigni contro Cremona, per la guardia Johnson invece sembra sia necessaria un'altra settimana di riposo. L'ala Marshall ritornerà disponibile tra un mese, dopo la Coppa Italia.

La gara di domenica è fondamentale per interrompere il trend e tenere a distanza le avversarie. Cantù, che ha chiamato coach De Raffaele, sembra rivitalizzata ed è in ritardo solo di due lunghezze. In coda c'è Treviso, a -4 dal Banco.

La comparazione dei calendari delle pericolanti, dà piccoli vantaggi alle avversarie, dal momento che nelle ultime sei giornate la squadra sassarese dovrà giocare a Cantù e Varese, ospitare Venezia, osservare il turno di riposo (campionato zoppo dopo l'esclusione di Trapani), ricevere la Virtus Bologna e quindi chiudere a Brescia. Partite obiettivamente complesse.

I punti salvezza vanno fatti prima, a iniziare dalla partita di domenica contro Cremona, passando per gli snodi cruciali contro Reggio Emilia e Treviso, dove Sassari dovrà far pesare il fattore campo.

