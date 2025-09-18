Dopo la sfida alle avversarie straniere, quella alle squadre italiane “quelle che incontreremo in campionaro” sottolinea il coach Massimo Bulleri. Domani e sabato la Dinamo è a Trento per il Memorial Gianni Brusinelli.

I biancoblù giocheranno alle 20 contro i padroni di casa della Dolomiti Energia. Lo storico capitano Forray è stato affiancato da una batteria di stranieri interessante: il playmaker DeVante’ Jones, la guardia DJ Steward, l'esterno Khalif Battle, le ali Matas Jogėla, Peyton Aldridge e Andrej Jakimovski. Sotto canestro confermati Selom Mawugbe e Jordan Bayehe.

Le altre due semifinaliste sono Trapani, che ha firmato l'ex Dinamo Alessandro Cappelletti, e la neopromossa Udine dove è andato a giocare l'ex capitano biancoblù Eimantas Bendzius che ritrova Christian Mekowulu.

Al di là dei risultati sarà importante verificare la tenuta del nuovo Banco di Sardegna contro sqiadre della serie A.

© Riproduzione riservata