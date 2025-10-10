Sfida tra squadre di pari valore e che hanno iniziato con una sconfitta. Cremona domenica (17.30) ha il vantaggio e anche il peso psicologico di giocare in casa, la Dinamo in teoria ha meno pressione, ma deve recuperare la sconfitta interna contro Varese, anche perché poi il calendario propone Milano e Bologna.

Il tecnico Massimo Bulleri spiega: «È una partita contro un’avversaria in divenire perché in pre-campionato tanti infortuni. La fisicità e le dimensioni sono le caratteristiche importanti di Cremona che ama il campo aperto e gli uno contro. Hanno giocatori pericolosi nel tiro da tre punti, è un avversario completo. Dovremo avere più continuità rispetto alla gara contro Varese».

Nel Cremona è andato a giocare l’ala piccola Giovanni Veronesi, che ha esordito contro Venezia con soli 4 punti e 0/7 da tre, il che paradossalmente lo rende ancora più pericoloso.

