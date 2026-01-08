Lanciata dalle tre vittorie di fila, la Dinamo cerca il colpaccio anche a Reggio Emilia nel match in programma sabato alle 18. L'ultimo turno d'andata determinerà la classifica per la Final 8. Il coach Veljko Mrsic non nasconde le ambizioni: «È una partita importante anche in ottica della Coppa Italia, Reggio Emilia è affamata e ci vorrà intensità. La nostra classifica è migliorata ma non dobbiamo rilassarci e accontentarci».

Il successo su Reggio Emilia sommato a quello di Treviso vale mezza salvezza, e può anche proiettare il Banco di Sardegna nella Final 8, a patto che perdano due fra Cremona, Varese e Napoli, in modo da ottenere una classifica avulsa senza le concorrenti contro le quali ha perso.

Il tecnico Mrsic sottolinea l'importanza del gruppo: «Il quintetto coi cambi ha giocato bene contro Brescia, ottenendo anche il +5 nel secondo quarto. Tutti i giocatori sono buoni e importanti, e poi non sai mai chi potrà essere fondamentale in una gara, quindi tutti devono lavorare forte e sapere che sono tenuti in considerazione».

