In campionato sono tre sconfitte di fila, ma il successo sul Geas nei quarti della Coppa Italia femminile ha ridato fiducia alla Dinamo Women che domenica ospita al PalaSerradimigni il Brixia Brescia, con inizio alle 15.

La vittoria serve per puntellare la posizione in zona playoff scudetto. La lunga americana Courtney Treffers dice: «Dobbiamo restare concentrate in questo periodo, le abbiamo già battute ma dobbiamo restare concentrate sui dettagli, ascoltare il coach e credere in noi stesse».

All'andata vittoria di Sassari per 81-65 dopo una gara dai tanti volti: ottima partenza (19-10), calo nel secondo quarto con le bresciane della ex Togliani che hanno chiuso a +1 e nuova accelerazione biancoblù nel terzo quarto per indirizzare la partita: 59-47.

Il giovane gruppo Dinamo Women è in crescita, con un trio di chiocce preziose in campo e fuori. Trefers spiega: «Io, Carangelo e Richards cerchiamo di dare consigli, le giovani danno tutto in allenamento, vogliono imparare e crescere».

