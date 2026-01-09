Basket, riprendono a pieno regime i tornei cestistici regionaliIn arrivo un lungo weekend di partite che coinvolgerà i tornei di categoria
Sarà un lungo weekend di partite quello che coinvolgerà i tornei di Serie B Femminile, Divisione Regionale 1 e Divisione Regionale 2 di basket. Anticipo ieri, con la vittoria del Beta contro il Marrubiu.
Serie B Femminile. Si riparte domani con il primo big match del 2026 tra Antonianum Quartu, terza della classe, e Mercede Alghero, capolista imbattuta. La terza giornata di ritorno: Antonianum-Mercede Alghero, domani ore 18.30; Fenix Sassari-Astro, domenica ore 17.30; San Salvatore Selargius-Pallacanestro Nuoro, domenica ore 17; Su Planu-Il Gabbiano, domenica ore 17. Riposa Elmas.
Divisione Regionale 1. Giro di boa nel secondo torneo cestistico regionale. La capolista CUS Cagliari sarà ospite della Ferrini Quartu, mentre il CMB Porto Torres ospiterà la SAP Alghero. La prima giornata del girone di ritorno: Genneruxi-Atletico Cagliari, domani ore 18; CUS Sassari-Santa Croce Olbia, domani ore 18; Basket Mogoro-San Sperate, domani ore 18.30; Basket Assemini-Elmas, domenica ore 20.30; CMB Porto Torres-SAP Alghero, domenica ore 19.30; Ferrini Quartu-CUS Cagliari, domenica ore 18; Sinnai Basket-Astro (25/02).
Divisione Regionale 2. Già iniziato il lungo fine settimana di partite. Riprendono regolarmente anche i due gironi settentrionali, dopo l’inizio dello scorso weekend nella parte meridionale. Sud. Il programma della tredicesima giornata di andata: Beta-Marrubiu 56-48; Iglesias-CUS Cagliari, sabato ore 18.30; Primavera-La Casa del Sorriso, domenica ore 20; Cagliari Basket-Serramanna, domenica ore 20.30; Carbonia-Azzurra Oristano, martedì ore 20.15; Il Gabbiano-Condor Monserrato, martedì ore 20; Genneruxi Cagliari-Settimo, mercoledì ore 21.15; Antonianum-Carloforte (rinv.). Nord. La quarta di ritorno. Girone A: Olimpia Olbia-Nova Pallacanestro, domani ore 19.30; Mercede Alghero-Pallacanestro Sennori, domani ore 20; Masters Sassari-Accademia Olmedo, domenica ore 18; Arzachena Basket-Virtus Olbia, domenica ore 18. Girone B: S. Elene-Ichnos Nuoro, domani ore 18; Pallacanestro Nuoro-Shardana Basket, domani ore 19; Ghilarza-Dinamo 2000, domani ore 18.30; CMB Porto Torres-Macomer 2.0, domenica ore 17.