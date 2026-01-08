Una serata sognando il basket delle stelle americane. Domenica torna al PalaSerradimigni il Draft Jr. NBA FIP, evento organizzato insieme alla Federbasket regionale e dedicato agli atleti ed atlete dell’Under 13.

Saranno presenti 60 formazioni provenienti da tutta l'Isola: 20 per il torneo femminile e 40 per quello maschile. Alle 17.30, dopo la gara della Dinamo Women contro il Brixia, avverrà il sorteggio, l’abbinamento e la consegna delle maglie delle franchigie NBA.

Gradito ospite della serata sarà il Vice Segretario della Federazione Italiana Pallacanestro il dott. Graziano Martinelli

Programma del pomeriggio. L'accesso al PalaSerradimigni sarà possibile già dalle 14.

