Un inedita sfida in famiglia Dinamo durante le qualificazioni ai Mondiali di basket che si svolgeranno in Qatar nel 2027. Nella gara che si giocherà il 30 novembre a Klapeida saranno di fronte Luca Vincini e Laurynas Beliauskas.

Per il centro Luca Vincini è la prima chiamata nella nazionale maggiore. Lo ha convocato il neo Ct Luca Banchi. La guardia Beliauskas invece ha già doverse presenze con la nazionale della Lituania, dove invece non ci sarà l'ex biancoblù Eimantas Bendzius che non è stato convocato dal Ct Kurtinaitis.

Prima della sfida del 30 novembre, il 27 l'Italia affronterà l'Islanda a Tortona, dove i biglietti sono già tutti esauriti, mentre la Lituania se la vedrà contro la Gran Bretagna.

