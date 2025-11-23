Una rimonta travolgente non basta per cogliere la prima vittoria in Serie B Interregionale. Sul parquet della capolista Carver Cinecittà, la Klass Sennori mostra cuore da vendere, cedendo solo nel finale 81-77 in una sfida che pareva dal pronostico segnato, ma che i "Tauri" hanno reso incerta fino alla fine.

L’inizio è stato incoraggiante per i biancoverdi, che hanno risposto colpo su colpo ai padroni di casa. Sennori conduce sul 15-12 grazie ai canestri di Cordedda, ma in chiusura di primo periodo Roma accelera, trascinata da Maiolo, e chiude il quarto a +8 (26-18). Nel secondo quarto la squadra di coach Gabriele Piras ricuce lo svantaggio: l’ottimo contributo di Puggioni riduce il gap fino al -3, e la partita resta in equilibrio fino ai canestri di Martino, che permettono ai capitolini di piazzare un’altra spallata e andare all’intervallo sul +11.

Al rientro in campo, la Carver sembra prendere il largo, raggiungendo anche il +24 e dando l’impressione di poter controllare agevolmente il match. Ma Sennori non ci sta: con pazienza, Puggioni e Nwokoye guidano l’assalto, scalfendo le certezze dei romani un passetto alla volta. La tripla di Nwokoye porta Sennori sul -3 (79-77) a soli 13 secondi dalla sirena, regalando un finale da brividi.

A decidere il match sono però i tiri liberi di Galli, che scrivono la parola fine e consegnano la vittoria alla Carver, che resta saldamente in vetta. Per Sennori, invece, si tratta del settimo ko su altrettante gare giocate.

Carver Roma-Klass Sennori 81-77

Carver Roma: Orman, Scianaro 8, Taflaj ne, Lucarelli 12, Martino 11, Maiolo 7, Galli 17, Pagnanelli 11, Converso 12, Colagrossi 3. Allenatore Tretta

Klass Sennori: Cordedda 9, Puggioni 20, Desole, Nwokoye 16, Cabras, Tola 3, Fara 5, Hubalek 10, Biolchini 14. Allenatore Piras

Parziali: 26-18; 48-37; 71-53

© Riproduzione riservata