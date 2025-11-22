Serve un supplementare alla Normatempo Torino per piegare la resistenza del San Salvatore nell'8° turno di Serie A2 Femminile. Sfuma così una partita rimasta in bilico per quasi 45 minuti, con le giallonere superate 68-64 al termine di una gara intensa, fisica e spesso giocata su equilibri sottilissimi.

Le ragazze di coach Maslarinos mostrano buone trame offensive e una discreta capacità di costruire tiri puliti, ma pagano diversi passaggi a vuoto nei momenti chiave e qualche errore di troppo dalla lunetta. Non bastano le prove di Berrad - generosa in regia e efficace nel coinvolgere le compagne - e quelle di Ingenito e D’Angelo, entrambe in doppia cifra.

L’avvio è vivace: Selargius muove bene la palla con Berrad e Juhasz, ma Torino trova presto il modo di sporcare le linee di passaggio e correre in campo aperto, producendo il primo allungo della serata. Le piemontesi chiudono avanti il primo quarto, poi difendono il margine grazie alla precisione dall’arco di Cordola e Penz, che consentono alla Normatempo di andare negli spogliatoi sul 40-33.

Al rientro la sfida cambia volto. Il ritmo si abbassa, le difese sono più attente e ogni canestro pesa il doppio. Heriaud e Chukwu guidano Torino, mentre sul fronte sardo Ceccarelli e Berrad riportano il punteggio in equilibrio. A rimettere tutto in parità è un libero di Juhasz a pochi secondi dalla sirena (61-61), preludio a un tempo supplementare che sembrava premiare l’inerzia delle ospiti.

Invece l’overtime sorride alla Normatempo: Selargius tira complessivamente meglio, ma spreca troppo nei momenti decisivi, soprattutto con alcune palle perse e liberi lasciati sul ferro. Torino, più lucida, trova in Heriaud la protagonista degli ultimi possessi: suoi cinque dei sette punti che chiudono i giochi.

Normatempo Italia Pallacanestro Torino - Nuova Icom San Salvatore Selargius 68-64 d1ts

Torino: Albano 7, Stejskalova 2, Giordano, Pasero, Chukwu 12, Heriaud 13, Penz 16, Cordola 12, Bucchieri 6, Biondi. All.: Corrado M.

Nuova Icom: Mura 2, Berrad 10, Erikstrup 9, Ceccarelli 5, Juhasz 10, D’Angelo 13, Ingenito 13, Pinna 2, Blecic ne, Porcu ne, Valenti ne. All.: Maslarinos V.

Parziali: 20-14, 20-19, 10-17, 11-11, 7-3.

