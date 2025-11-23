Niente da fare, a questo Banco di Sardegna manca sempre un centesimo per fare l'euro. A Napoli la squadra sassarese inizia discretamente, poi finisce sotto e insegue sempre senza mai pareggiare. Finisce 86-75 e la situazione in classifica resta pericolosa, appena +2 sull'ultimo posto.

Solo nei primi 5 minuti (8-14) la squadra sassarese ha dato l'impressione di poterla vincere, poi ha incassato un break di 16-4 e ha dovuto cercare di rimontare un distacco che è andato ad elastico. Minimo divario al 29', coi due liberi di Johnson: 58-57.

Troppe le penetrazioni concesse agli avversari, troppe le palle perse nel primo tempo (ben 9) e troppo discontinua la prestazione di diversi giocatori, fatto salvo Buie che con 18 punti e 6 assist è stato il migliore.

E se Marshall ha giocato condizionato da un problema a una caviglia, va detto che i padroni di casa erano senza Mitrou-Long, il migliore realizzatore. Da verificare l'infortunio a una caviglia di Thomas, che ha provato a rientrare ma nel finale non ce l'ha fatta, comunque per lui 11 punti e 8 rimbalzi. Tra gli esterni il migliore è stato Beliauskas con 14 punti e 4/8 da tre.

