L'oscar della iella se lo aggiudica la Dinamo. Nel momento migliore della stagione (4 vittorie in 6 gare) è stata dimezzata dagli infortuni. Le sconfitte di Reggio Emilia e quella di ieri notte in casa contro il Saragozza del sassarese Spissu (75-94) dimostrano che senza ben quattro stranieri, la squadra sassarese non ha possibilità di vittoria. E del resto, a parte Bologna e Milano, nessuna formazione di serie A può reggere con tante assenze.

L'ala Marshall ne avrà ancora per qualche settimana. Bisogna capire se è possibile recuperare subito uno o meglio due giocatori tra il play Buie, la guardia Johnson e la guardia Beliauskas, perché il reparto guardie è sguarnito. Se il rientro non è imminente bisogna ingaggiare almeno uno straniero a gettone.

Gli infortuni sono arrivati nel momento peggiore della stagione, perché dopo il match contro Reggio Emilia, i biancoblù di mrsic devono affrontare tutte avversarie che oscillano tra la salvezza e gli ultimi posti dei playoff: domenica arriva Napoli, poi c'è la trasferta a Trieste, quindi Cremona al PalaSerradimigni e gara esterna a Udine. Con tre successi e le differenze canestri ribaltate nei confronti di Napoli e Cremona, si stacca mezzo biglietto per la salvezza. Ma in questo momento la Dinamo decimata è obiettivamente inferiore. Salvo recupero di qualche giocatore o ritorno sul mercato.

© Riproduzione riservata