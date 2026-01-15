Basket: la Dinamo dimezzata rischia anche in campionatoSe non rientrano almeno due stranieri, bisogna tornare sul mercato
L'oscar della iella se lo aggiudica la Dinamo. Nel momento migliore della stagione (4 vittorie in 6 gare) è stata dimezzata dagli infortuni. Le sconfitte di Reggio Emilia e quella di ieri notte in casa contro il Saragozza del sassarese Spissu (75-94) dimostrano che senza ben quattro stranieri, la squadra sassarese non ha possibilità di vittoria. E del resto, a parte Bologna e Milano, nessuna formazione di serie A può reggere con tante assenze.
L'ala Marshall ne avrà ancora per qualche settimana. Bisogna capire se è possibile recuperare subito uno o meglio due giocatori tra il play Buie, la guardia Johnson e la guardia Beliauskas, perché il reparto guardie è sguarnito. Se il rientro non è imminente bisogna ingaggiare almeno uno straniero a gettone.
Gli infortuni sono arrivati nel momento peggiore della stagione, perché dopo il match contro Reggio Emilia, i biancoblù di mrsic devono affrontare tutte avversarie che oscillano tra la salvezza e gli ultimi posti dei playoff: domenica arriva Napoli, poi c'è la trasferta a Trieste, quindi Cremona al PalaSerradimigni e gara esterna a Udine. Con tre successi e le differenze canestri ribaltate nei confronti di Napoli e Cremona, si stacca mezzo biglietto per la salvezza. Ma in questo momento la Dinamo decimata è obiettivamente inferiore. Salvo recupero di qualche giocatore o ritorno sul mercato.