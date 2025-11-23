Basket: la corazzata Schio stravince con la Dinamo Women 94-51La squadra sassarese lotta per un quarto, poi si inchina allo strapotere delle vicentine
Nessuna sorpresa e del resto non possono essercene al cospetto della corazzata Schio, imbattuta nella A1 femminile e ambizionsa in Euroleage. Sul campo vicentino le padrone di casa si impongono
Nella squadra sassarese positivo il rientro della lunga Richards, la migliore con 18 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Appena 7 punti in due per le altre straniere Poindexter e Treffers.
La formazione di Citrini se l'è giocata per un quarto (27-20 per Sschio) ma nel secondo minitempo Schio ha portato il match su una intensità troppo elevata e il break è stato di 21-9, anche perché Carangelo e compagne hanno tirato malissimo dall'arco: 6/11.
Dal -19 di metà gara, la Dinamo Women non è più riuscita a rientrare in partita.