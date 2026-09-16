Paura sulla 131 a Nuraminis, auto va a fuoco: in salvo il conducenteL’allarme all’altezza del chilometro 28 in direzione Sassari
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Paura ieri sera sulla Statale 131, dove un’auto in transito ha preso fuoco mentre percorreva la strada in direzione Sassari, all’altezza del chilometro 28, nel territorio di Nuraminis. L’allarme è scattato intorno alle 22 e sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari.
Il conducente, accortosi dell’incendio, aveva già abbandonato la macchina e si era messo in sicurezza, poi ha dato l’allarme e ha chiesto l’intervento dei soccorsi.
I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme che hanno completamente avvolto la vettura. Avviati gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio, riconducibili a un malfunzionamento del veicolo.
(Unioneonline)