Paura ieri sera sulla Statale 131, dove un’auto in transito ha preso fuoco mentre percorreva la strada in direzione Sassari, all’altezza del chilometro 28, nel territorio di Nuraminis. L’allarme è scattato intorno alle 22 e sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari.

Il conducente, accortosi dell’incendio, aveva già abbandonato la macchina e si era messo in sicurezza, poi ha dato l’allarme e ha chiesto l’intervento dei soccorsi.

I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme che hanno completamente avvolto la vettura. Avviati gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio, riconducibili a un malfunzionamento del veicolo.

(Unioneonline)

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