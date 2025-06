Una mostra con tutte le maglie Dinamo in 65 anni e soprattutto una grande festa in piazza d'Italia il 26 giugno alle 21 per celebrare i 10 anni del triplete Supercoppa-Coppa-Italia-scudetto. Questa mattina il presidente Stefano Sardara insieme al direttore operativo Luigi Peruzzu ha presentato le iniziative per ricordare e rivivere quella favolosa stagione 2014/15.

Il numero uno biancoblù ha detto: «Siamo felici di tornare in piazza con gli eori e i tifosi del triplete. La madrina sarà Elisabetta Canalis». Già certa la presenza di Lawal, Sanders, Brooks e Logan, mentre Brian Sacchetti e Formenti raggiungeranno a Sassari Devecchi e Vanuzzo, con il coach Meo Sacchetti che è già nell'isola, nella sua casa di Alghero.

Sulla stagione prossima Stefano Sardara ha detto: «L’entusiasmo è lo stesso, sono aumentate le difficoltà, abbiamo completato una rivoluzione silenziosa, siamo un pizzico più motivati perché negli ultimi anni non abbiamo fatto quello che potevamo e dovevamo fare».

Infine un pensiero al giocatore della Virtus Bologna Achille Polonara, che con la Dinamo ha vinto la Europe Cup 2019, e ora combatte contro la leucemia: «Gli ho detto di rimettersi che poi ci vediamo a Sassari».

