Il Cus Cagliari Basket prosegue la costruzione del roster in vista del campionato di Serie A2 femminile 2025/26. Dopo gli innesti di Marta Granzotto, Kinga Piedel e Giorgia Bovenzi, la società annuncia l’arrivo di Tea Perić, lunga bosniaca con passaporto croato e solida esperienza nei campionati italiani.

Classe 1999 e alta 187 cm, Perić ha maturato esperienza tra Bosnia, Croazia e Italia, distinguendosi per fisicità, duttilità e presenza sotto canestro. Nella scorsa stagione con la Virtus Cagliari ha disputato 25 gare (23 in stagione regolare e 2 nei playoff), chiudendo con una media di 4,8 punti e 4,3 rimbalzi in circa 17 minuti a partita, confermando il suo contributo costante sia in attacco sia in difesa.

«Tea Perić è una giocatrice estremamente versatile, capace di giocare sia fronte che spalle a canestro - ha commentato coach Federico Xaxa -. Il suo dinamismo la rende difficile da contenere per le avversarie. Sono soddisfatto del suo approccio al lavoro: ha mostrato grande determinazione e spirito di sacrificio fin da subito. La sua voglia di fare bene sarà la chiave per esprimersi ad alti livelli in questo campionato».

«Sono felice di restare a Cagliari e di vestire la maglia del Cus - ha aggiunto Perić -. Per me questa è una nuova sfida e sono pronta a dare il massimo. Voglio aiutare la squadra con la mia energia e la mia esperienza, contribuendo a una stagione positiva».

