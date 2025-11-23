Il Cus Cagliari torna dalla trasferta di Faenza con un successo pesantissimo. Le rossoblù, già vittoriose venerdì contro Ancona, piegano anche l’E-Work per 49-46, firmando la seconda affermazione nel giro di tre giorni e scalando posizioni nella classifica del Girone B di Serie A2 Femminile.

Il gruppo guidato da Federico Xaxa ritrova fiducia anche grazie ai nuovi equilibri interni: l’esordio di Nasraoui e i rientri di Granzotto e Reggiani dopo gli stop fisici hanno ampliato le rotazioni e dato nuova solidità. Pur con la serata storta di Bovenzi (ferma a 0/13) e il forfait della polacca Piedel, il Cus ha trovato energie e soluzioni alternative.

La gara. L’avvio al PalaBubani è stato equilibrato, con Faenza capace di chiudere avanti di due lunghezze il primo quarto (19-17). Nel secondo periodo, però, il Cus ha faticato a trovare la via del canestro: appena una realizzazione in dieci minuti ha permesso alle romagnole di scappare fino al +11 dell’intervallo.

La ripresa ha raccontato tutt’altra storia. La regia di Granzotto ha rimesso in moto l’attacco cagliaritano e acceso il parziale che ha riaperto completamente la gara. Nel punto a punto finale, le universitarie sono state più lucide, ribaltando l’inerzia e portando a casa una vittoria che pesa sul morale e sulla classifica.

Basket Faenza-Cus Cagliari 46-49

E-Work Faenza: Brzonova 6, Bazan 4, Nori 2, Georgieva 10, Onnella 16, C. Ciuffoli 3, Zanetti 2, Cosaro ne, E. Ciuffoli ne, Cappellotto 3, Guzzoni. Allenatore Seletti

Cus Cagliari: Nasraoui 10, Bovenzi 2, Reggiani 4, Granzotto 16, Peric 15, Piedel ne, Poddighe ne, Caldaro 2, Gagliano, Cassai ne, Salvemme, Corso ne. Allenatore Xaxa

Parziali: 19-17; 30-19; 37-36

