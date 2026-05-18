C’è anche la firma della giovane cestista algherese Giulia Olandi nella promozione in Serie A1 Femminile conquistata domenica scorsa dalla CLV-Limonta Costa Masnaga. La formazione lombarda ha superato in finale playoff la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, centrando il ritorno nella massima serie dopo un breve purgatorio nel torneo cadetto.

Per Olandi, classe 2008, si tratta di un traguardo importante all’interno di un percorso di crescita che, nonostante la giovanissima età, la vede già ritagliarsi uno spazio significativo nelle rotazioni di una squadra di vertice.

Nella gara decisiva la giocatrice sarda ha chiuso con 10 punti e un perfetto 3/3 da tre punti, mentre nel corso della stagione, complessivamente, ha fatto registrare 5,5 punti e 2,2 rimbalzi di media.

© Riproduzione riservata