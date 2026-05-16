Si chiude ai quarti di finale il cammino playoff dell’Esperia Cagliari. Dopo il successo ottenuto in Gara 1 al PalaDelMauro, la Scandone Avellino si è ripetuta anche al PalaPirastu imponendosi per 79-71 e conquistando così l’accesso alla semifinale di Serie B Interregionale.

Davanti ai circa 1500 spettatori presenti sui gradoni di via Rockefeller, i rossoblù hanno comunque salutato il proprio pubblico con una prova generosa, nonostante le assenze pesanti di Morgillo e Cabriolu. Sotto anche di 21 lunghezze nel corso della ripresa, la squadra di Federico Manca ha avuto la forza di rientrare fino al -7, senza però riuscire a completare la rimonta.

La gara. Avellino ha indirizzato la partita fin dai primi minuti, sfruttando un approccio molto aggressivo e trovando subito continuità offensiva. L’Esperia ha provato a restare a contatto grazie soprattutto alle iniziative di Frattoni, autore di 21 punti, ma la Scandone ha mantenuto il controllo della gara chiudendo il primo quarto avanti 23-17 e allungando ulteriormente nel secondo periodo fino al 47-38 dell’intervallo.

Nel terzo quarto gli irpini hanno dato la sensazione di poter chiudere definitivamente i conti. I cagliaritani si sono inceppati offensivamente, segnando appena un punto nei primi cinque minuti della frazione, e Avellino ne ha approfittato per scappare oltre la doppia cifra di vantaggio trascinata soprattutto da Duranti e Scanzi.

La Confelici, però, non ha smesso di lottare. Locci ha accorciato allo scadere del terzo periodo, poi Giordano e Frattoni hanno guidato il tentativo di rimonta nell’ultima frazione, riportando l’Esperia fino al -7 e riaccendendo per qualche minuto il PalaPirastu. Nel finale, però, la maggiore lucidità della Scandone dalla lunetta ha spento definitivamente le speranze rossoblù.

Per l’Esperia si chiude comunque una stagione positiva, culminata con il doppio colpo esterno a Brindisi negli ottavi di finale, ma soprattutto con la "riconquista" del PalaPirastu, che ha risposto presente per tutta la stagione con oltre 1200 spettatori di media.

Esperia-Scandone Avellino 71-79

Confelici Carni Cagliari: Porcu ne, N. Manca 2, Cabriolu ne, Gelsi ne, Giordano 15, Potì 12, Frattoni 21, Thiam 5, Picciau 4, Locci 4, Pili 8, Morgillo ne. Allenatore F. Manca

Scandone Avellino: Scanzi 15, Cioppa 6, Cantone 4, Ragusa 12, Kmetic 3, Duranti 14, Stefanini 3, Gay 10, Donda 10, Vitale 2. Allenatore Dell’Imperio

Parziali: 17-23; 38-47; 52-64

© Riproduzione riservata