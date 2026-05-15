Basket Regionale, in Divisione Regionale 1 fari punti sulle semifinali playoffWeekend cruciale nei vari tornei regionali maschili
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Weekend cruciale nei vari tornei regionali maschili di basket, tra playoff, in Divisione Regionale 1, e ultimi scampoli di regular season, nella Divisione Regionale 2.
Divisione Regionale 1. Sabato le due sfide di gara 2 della serie di semifinale playoff. Il Genneruxi cercherà contro Elmas di sfruttare il “fattore campo” e accedere alla finalissima, dopo aver espugnato il parquet avversario in gara 1. Nell’altra semifinale, l’Astro ha come obiettivo quello di allungare la serie contro Porto Torres, cercando la vittoria tra le mura di casa. Nel girone playout, invece, si gioca la quinta giornata del girone d'andata. Il quadro completo. Playoff. Semifinali (gara 2): Astro-CMB Porto Torres, domani ore 18 (serie 0-1); Genneruxi-Elmas, domani ore 18.30 (1-0). Girone Playout (5° giornata di andata): Basket Assemini-Santa Croce Olbia, domenica ore 18.30; Ferrini-San Sperate (rinv.). Riposa Mogoro.
Divisione Regionale 2. Nel girone Sud si gioca l’ultima giornata della stagione regolare. Serramanna, CUS Cagliari e Condor Monserrato sono già certe di un posto nella “post season”. Per l’ultima piazza playoff, all’Azzurra Oristano basta una vittoria per mettere al sicuro l’accesso. Al Nord, invece, tra oggi e lunedì si scenderà sul parquet per gara 2 dei quarti di finale. Sud (15sima giornata di ritorno): Serramanna-La Casa del Sorriso, oggi ore 20.45; Settimo-Condor Monserrato, domani ore 18.30; Carloforte-Beta, domani ore 19; Il Gabbiano-Iglesias, domani ore 19.30; Genneruxi-Primavera, domenica ore 19; Marrubiu-Carbonia, domenica ore 18; CUS Cagliari-Cagliari Basket, domenica ore 19; Antonianum-Azzurra Oristano, lunedì ore 21. Nord. Playoff. Quarti di Finale (gara 2): Dinamo 2000-Sennori, domani ore 19 (0-1); Mercede Alghero-S. Elene, oggi ore 21; Shardana Basket-Masters Sassari, domenica ore 18 (0-1); Olimpia Olbia-Macomer 2.0, lunedì ore 20.30 (1-0).