L’Esperia riparte da Avellino. Archiviata la doppia sfida con Brindisi, risolta con il colpo esterno nella “bella” del PalaZumbo, i rossoblù aprono mercoledì sera (ore 20.30) la serie dei quarti di finale playoff di Serie B Interregionale sul parquet della Scandone, una delle principali candidate alla promozione.

La formazione irpina ha chiuso la regular season al secondo posto con 20 vittorie in 26 gare, forte di un roster costruito per il salto di categoria. Dopo una prima parte di stagione non del tutto lineare, Avellino ha cambiato passo affidandosi soprattutto alle qualità offensive dello sloveno Primoz Kmetic, esterno da quasi 20 punti di media, affiancato da elementi di pregio come Jacopo Ragusa e Donato Vitale.

I precedenti stagionali sorridono ai campani, vittoriosi sia all’andata sia al ritorno contro l’Esperia. Ma la squadra di Federico Manca arriva all’appuntamento con entusiasmo e fiducia rinnovati dopo l’impresa compiuta contro Brindisi, espugnata due volte nel giro di pochi giorni.

La post season, del resto, ha già confermato quanto i valori della regular season possano cambiare rapidamente. L’eliminazione di squadre accreditate come Carver Roma e Stella Ebk nel primo turno ha ribadito l’imprevedibilità dei playoff, dove intensità, fiducia e condizione mentale spesso finiscono per avere un peso decisivo.

L’Esperia proverà dunque a giocarsi le proprie carte senza timori reverenziali, facendo leva sul buon momento attraversato da Marco Giordano, che nella fase decisiva della stagione sembra aver ritrovato feeling col canestro. Gara 2 è già in programma sabato alle 19 al PalaPirastu, dove la società rossoblù di ritrovare il sostegno del pubblico visto nella serie contro Brindisi.

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