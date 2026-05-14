Dopo due settimane di rumors, ipotesi e voci che si sono rincorse e contraddette, domattina alle 11 il presidente Stefano Sardara farà chiarezza sul futuro della Dinamo nella conferenza stampa convocata in Club House.

Dal punto di vista societario non ci sono conferme di trattative avanzate per la cessione delle quote, ma solo degli interessamenti, sia nell'isola che fuori dall'isola. Le probabilità maggiori sembrano quindi per una permanenza di Sardara, che magari pungolato nell'orgoglio per l'inattesa retrocessione potrebbe essere stimolato a presentare un programma ambizioso, anche se risalire dalla serie A2 è davvero una scalata ripida, vista la grande concorrenza di club storici come Pesaro, Rimini, Fortitudo Bologna, Brindisi, Verona e Avellino, che disputano i playoff.

Un ripescaggio in serie A passa solo dalla rinuncia di Trieste dove la situazione è alquanto confusa. Si parla di possibilità quasi infinitesimali, salvo colpi di scena.

Alla maggioranza dei tifosi importa più di ritrovare entusiasmo e sintonia emotiva con la squadra e con l'allenatore, e qui le novità saranno inevitabilmente tantissime. Questa è una delle basi per ridare slancio a una Dinamo che obiettivamente nelle ultime tre stagioni ha faticato sempre più, fino al triste epilogo di questo campionato.

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