Un'altra pagina nera nella stagione più nera della Dinamo Banco di Sardegna, che è retrocessa in A2. Questa mattina la società ha comunicato che "gli atleti Rashawn Thomas, Daryl Macon Jr. e Carlos Marshall sono stati sospesi per ragioni disciplinari e non prenderanno parte alla gara di domenica contro la Germani Brescia, valida per la 30^ giornata della Serie A".

Delle due l'una, o i tre Usa l'hanno combinata davvero grossa, oppure hanno fatto traboccare un vaso già colmo. Di sicuro questo conferma le responsabilità dei tre giocatori anche sui risultati degli ultimi due mesi, quando anziché trascinare la squadra hanno prodotto prove spesso mediocri.

Resta il dubbio che un simile polso fermo andava mostrato due mesi fa, magari già all'indomani della sconfitta con Treviso. Lo stesso coach Veljko Mrsic aveva dichiarato dopo la gara contro la Virtus che ha decretato la retrocessione "Colpa mia, sarei dovuto intervenire prima, le cose non si aggiustano da sole". Per intervenire però bisogna avere anche le spalle coperte dalla società e quest'anno obiettivamente tra decisioni poco tempestive e qualche zona d'ombra (vedasi mancati comunicati sulla situazione del ds Sartori e sul forfeit della squadra femminile) la Dinamo non è sembrata lucida e reattiva come ai bei tempi.

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