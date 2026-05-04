Addio al basket. Achille Polonara non riprenderà a giocare. Ha deciso di smettere l'ala che la Dinamo Sassari aveva messo sotto contratto dandogli il tempo di recuperare dal trapianto per curare la leucemia mieloide acuta.

"Ilpupazzo33" (questo il nickname nei social) ha annunciato il suo proposito con un post su Instagram: «Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!! Mi mancherai palla a spicchi».

Polonara ha ringraziato tutti: «Grazie a coach, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un Bravo giocatore ma soprattutto un Uomo… grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!».

Nei ringraziamenti è inclusa naturalmente la Dinamo, che lo ha avuto per due stagioni. A Sassari ha vinto la Europe Cup nel 2019, a Sassari è stato richiamato dal presidente Sardara nel momento più difficile, dopo aver scoperto la leucemia mieloide.

Il PalaSerradimigni lo ha applaudito quando è tornato. Tutti speravano che potesse riprendere a giocare, ma è legittima la scelta di un grande giocatore che capisce di non poter tornare più ad altissimo livello, quello che l'ha portato sino alla nazionale e all'Eurolega.

© Riproduzione riservata