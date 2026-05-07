A Brescia, contro una formazione in lotta per il secondo posto, dove brilla la stella di Miro Bilan, l'ultimo a vincere un trofeo in maglia Dinamo: la Supercoppa Italiana del 2019. Domenica Sassari si accommiata dalla serie A dopo 16 anni.

La squadra sassarese è già retrocessa e il tecnico Veljko Mrsic prova a dare un senso a una gara che senso non ha per i biancoblù: «Purtroppo non abbiamo più nulla da giocarci in classifica, ma abbiamo comunque il dovere di trovare le energie giuste per competere. Questo deve essere il nostro obiettivo: dare tutto e provare a migliorare fino all’ultimo».

Dopo sette sconfitte di fila e un campionato buttato alle ortiche negli ultimi due mesi, ci sarebbe da sperare almeno in una impennata d'orgoglio per non chiudere con l'onta di un filotto record. Magari il fatto di non avere pressione potrà fare riemergere quel talento di un Banco che ai primi di marzo sembrava addirittura poter fare un pensierino ai playoff, prima di rivelare una fragilità psicologica e una tenuta difensiva disarmanti.

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