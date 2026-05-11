Un fine settimana che non tradisce le attese quello andato in scena nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket. In particolare, sono i playoff a regalare grandi spunti di interesse.

Playoff. In primo piano il colpo del Genneruxi Cagliari che fa saltare il “fattore campo” vincendo, dopo un supplementare, sul parquet di Elmas per 77-84. Partita intensa, appassionante e combattuta che vede la compagine allenata da Gianluca Susini partire forte e comandare il punteggio nel corso del primo tempo (15-21 al 10’ e 31-40 al 20’). Nella ripresa viene fuori la compagine di casa che, nel corso del terzo quarto, raggiunge e sorpassa il quintetto avversario, chiudendo sul +5 del 30’ (55-50).

Ultimi 10’ combattuti; è Argiolas, del Genneruxi, grazie al 2 su 2 dalla lunetta a pochi secondi dalla fine che porta la sfida all’over-time (69-69 al 40’). Nei 5’ supplementari, Genneruxi riesce a prendere vantaggio, lo mantiene e porta a casa gara 1. Miglior realizzatore della sfida è Simbula, tra le fila di Elmas, con 30 punti. Nell’altra semifinale, il CMB Porto Torres sfrutta il campo amico battendo l’Astro per 89-68. Turritani che partono con il piede giusto e allungano con decisione sin dal primo quarto (33-15 al 10’). I padroni di casa non calano d’intensità e vanno all’intervallo sul +19 (48-29 al 20’). Nella seconda parte, i cagliaritani non riescono ad accorciare il divario e il CMB Porto Torres chiude con 21 punti di vantaggio. Tra i padroni di casa è Lungheu il migliore, con 25 punti. Sabato sono in programma le due rivincite a campi invertiti.

Playout. Nel weekend si è giocata anche la quarta giornata del girone playout. Vittorie casalinghe per Santa Croce Olbia e Mogoro. I primi si impongono contro la Ferrini Quartu per 92-65 e portano a casa il secondo successo nel gironcino playout. I mogoresi, invece, ottengono la prima vittoria della seconda fase contro Assemini, che rimane così all’ultimo posto ancora a secco di vittorie, per 63-56. Mogoresi sempre avanti nel punteggio (13-11 al 10’, 33-24 al 20’ e 49-39 al 30’), trascinati dai 22 punti realizzati da Piras.

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