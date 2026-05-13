Nell'esodo dei giovani italiani di talento verso i college americani che hanno aperto i crodoni della borsa, figura anche Luca Vincini, che ha appena chiuso il suo secondo campionato con la Dinamo. Il ventiduenne centro di 206cm ha firmato per San Diego State, squadra della Ncaa.

Vincini ha chiuso il suo secondo campionato in biancoblù con 6,7 punti di media e 2,5 rimbalzi. Sui social il suo saluto: «Cara Sassari, sono passati due anni di alti e bassi, dove l’epilogo non è stato quello sperato. Non è mai facile scrivere parole d’addio, soprattutto per un posto che per me è stato come casa e che mi ha accolto dal primo giorno. L’affetto e i legami che ho creato con le persone, sia intorno alla squadra che fuori, è una cosa che mi porterò sempre nel cuore e che non dimenticherò mai. Ora le nostre strade si dividono, con la speranza che sia un arrivederci e non un addio. Grazie di tutto».

Negli Aztecs trova un suo ex avversario, il play David Torresani, 20 anni, che ha giocato a Treviso, squadra che si è salvata proprio a spese di Sassari.

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