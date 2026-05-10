Il filotto è servito. La già retrocessa Dinamo Banco di Sardegna non impensierisce la vice capolista Brescia e incassa l'ottava sconfitta consecutiva: 92-71. Roster dimezzato quello a disposizione di coach Mrsic che era senza i tre americani Marshall, Macon e Thomas (sospesi per motivi disciplinari) e pure senza gli infortunati Visconti e Ceron.

Gara senza storia (57-31 all'intervallo) se si escludono 5 minuti di grande orgoglio nel terzo quarto quando Buie ha trascinato i compagni a un break di 14-0. I biancoblù sono arrivati sino a -10 poi i padroni di casa hanno rimesso la testa sulla gara e sono andati via.

Migliore realizzatore il play Buie con 20 punti. Buona anche la prova di Mezzanotte che ha spesso fatto l'ala piccola ma ha cercato conclusioni ravvicinate: 10 punti per lui.

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