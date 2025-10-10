Basket, al via la Serie B Femminile e la Divisione Regionale 2In programma un ricco weekend di gare
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un ricco weekend attende gli appassionati di basket regionale. Dopo il campionato di Divisione Regionale 1, iniziato sabato scorso, da domani al via anche Serie B Femminile e Divisione Regionale 2.
Serie B Femminile. Sarà Su Planu-Nuoro ad inaugurare la stagione del massimo torneo regionale in rosa. Presenti 9 squadre al via della regular season, che terminerà la seconda metà di febbraio. La prima giornata di andata: Basket Su Planu-Pall. Nuoro, domani ore 17; Astro-San Salvatore Selargius, domenica ore 18; Elmas-Antonianum Quartu, domenica ore 18.30; Mercede Alghero-Fenix Sassari (06/11). Riposa Il Gabbiano
Divisione Regionale 1. Tra sabato e domenica si torna in campo. Tra le formazioni che si sono messe in evidenza all’esordio, l’Astro va a far visita al Cus Sassari, mentre il Genneruxi ospita il Cus Cagliari. Il programma della seconda giornata di andata: Ferrini Quartu-Sap Alghero, domani ore 18; Sinnai Basket-Basket Assemini, martedì ore 18; G.S.O. Elmas-Atletico Cagliari, domani ore 19; Cus Sassari-Astro, domani ore 18; Basket San Sperate-CMB Porto Torres, domenica ore 19; Basket Mogoro-Santa Croce Olbia, domenica ore 18.30; Genneruxi-Cus Cagliari, domenica ore 18.
Divisione Regionale 2. Primo turno che non si giocherà al completo. Al sud si disputeranno solo 5 delle 8 gare in programma. Al Nord, invece, in campo per 7 delle 8 partite previste dal calendario. Sud. Il quadro delle sfide della prima giornata: Settimo-Carloforte, domani ore 19; Azzurra Oristano-Il Gabbiano, domenica ore 18; Serramanna-Genneruxi, domenica ore 19; Cagliari Basket-Pol. Marrubiu, domenica ore 20.30; La Casa del Sorriso-Antonianum, lunedì ore 21; Carbonia-Condor Monserrato (rinv.); Primavera-Basket Iglesias (rinv.); Beta-Cus Cagliari (rinv.). Nord. Prima Giornata. Girone A: Olimpia Olbia-Mercede Alghero, domani ore 19; Arzachena-Pall. Sennori, domenica ore 19; Nova Pallacanestro-Accademia Olmedo, domenica ore 18; Masters Sassari-Virtus Olbia (30/11). Girone B: S. Elene-CMB Porto Torres, domani ore 18; Macomer 2.0-Shardana Basket, domani ore 18.30; Ghilarza-Pall. Nuoro, domani ore 18; Dinamo 2000-Ichnos Nuoro, domani ore 17.30.