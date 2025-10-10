Un ricco weekend attende gli appassionati di basket regionale. Dopo il campionato di Divisione Regionale 1, iniziato sabato scorso, da domani al via anche Serie B Femminile e Divisione Regionale 2.

Serie B Femminile. Sarà Su Planu-Nuoro ad inaugurare la stagione del massimo torneo regionale in rosa. Presenti 9 squadre al via della regular season, che terminerà la seconda metà di febbraio. La prima giornata di andata: Basket Su Planu-Pall. Nuoro, domani ore 17; Astro-San Salvatore Selargius, domenica ore 18; Elmas-Antonianum Quartu, domenica ore 18.30; Mercede Alghero-Fenix Sassari (06/11). Riposa Il Gabbiano

Divisione Regionale 1. Tra sabato e domenica si torna in campo. Tra le formazioni che si sono messe in evidenza all’esordio, l’Astro va a far visita al Cus Sassari, mentre il Genneruxi ospita il Cus Cagliari. Il programma della seconda giornata di andata: Ferrini Quartu-Sap Alghero, domani ore 18; Sinnai Basket-Basket Assemini, martedì ore 18; G.S.O. Elmas-Atletico Cagliari, domani ore 19; Cus Sassari-Astro, domani ore 18; Basket San Sperate-CMB Porto Torres, domenica ore 19; Basket Mogoro-Santa Croce Olbia, domenica ore 18.30; Genneruxi-Cus Cagliari, domenica ore 18.

Divisione Regionale 2. Primo turno che non si giocherà al completo. Al sud si disputeranno solo 5 delle 8 gare in programma. Al Nord, invece, in campo per 7 delle 8 partite previste dal calendario. Sud. Il quadro delle sfide della prima giornata: Settimo-Carloforte, domani ore 19; Azzurra Oristano-Il Gabbiano, domenica ore 18; Serramanna-Genneruxi, domenica ore 19; Cagliari Basket-Pol. Marrubiu, domenica ore 20.30; La Casa del Sorriso-Antonianum, lunedì ore 21; Carbonia-Condor Monserrato (rinv.); Primavera-Basket Iglesias (rinv.); Beta-Cus Cagliari (rinv.). Nord. Prima Giornata. Girone A: Olimpia Olbia-Mercede Alghero, domani ore 19; Arzachena-Pall. Sennori, domenica ore 19; Nova Pallacanestro-Accademia Olmedo, domenica ore 18; Masters Sassari-Virtus Olbia (30/11). Girone B: S. Elene-CMB Porto Torres, domani ore 18; Macomer 2.0-Shardana Basket, domani ore 18.30; Ghilarza-Pall. Nuoro, domani ore 18; Dinamo 2000-Ichnos Nuoro, domani ore 17.30.

