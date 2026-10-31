L'Esperia Cagliari ritrova il successo e conferma la propria imbattibilità casalinga in Serie B Interregionale. Al PalaPirastu, nella sesta giornata, la formazione allenata da Federico Manca supera nettamente l'Hedessent Borgomanero per 94-66 e conquista la terza vittoria stagionale. Una partita senza storia, nella quale i rossoblù hanno preso il controllo già nel primo quarto, arrivando all'intervallo con 31 punti di vantaggio.

L'Esperia ha costruito la vittoria anche grazie a una buona distribuzione delle responsabilità in attacco, mandando cinque giocatori in doppia cifra. Tra i protagonisti Ezio Gallizzi, autore di 12 punti e 11 assist, affiancato dalle prestazioni di Tommaso De Gregori, Alessandro Potì e Illya Tyrtyshnyk. Segnali incoraggianti anche da Luca Sanna, che dopo un avvio di stagione complicato al tiro ha chiuso con 12 punti, tutti realizzati attraverso quattro triple.

La partita. Borgomanero riesce a mantenere il contatto soltanto nei primi sei minuti. Poi l'Esperia cambia passo, con Locci protagonista dell'allungo che porta i rossoblù sul +12 già nella frazione iniziale.

Il divario cresce rapidamente nel secondo quarto. I piemontesi faticano soprattutto a limitare le conclusioni dalla lunga distanza: Sanna trova ripetutamente il canestro e anche i compagni contribuiscono a una produzione offensiva che raggiunge i 61 punti nei primi venti minuti. All'intervallo il tabellone segna 61-30.

La ripresa non cambia l'andamento dell'incontro. L'Esperia continua a giocare con intensità e amplia ulteriormente il margine, fino al massimo vantaggio di 40 lunghezze raggiunto sull'81-41 grazie a una tripla di Potì. Con il risultato ormai acquisito, Manca può allargare le rotazioni e concedere spazio anche ai giovani Pacitto, Porcu e Corsi.

Esperia-Borgomanero 94-66

Esperia Cagliari: Sanna 12, Cabriolu 5, N. Manca 9, Potì 13, Gallizzi 12, Locci 3, Corsi 7, Pacitto 2, Porcu, De Gregori 15, Tyrtyshnyk 13, Pili 3. Allenatore F. Manca

Hedessent Borgomanero: Okadoh 4, Papale 6, Lastella 12, Benzoni 9, Badiane 7, Granai 7, Cucco 7, Charfi 3, Scrazzolo, Moia 3, Rossi 4, Bertero 4. Allenatore Di Cerbo

Parziali: 27-15; 61-30; 83-43

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