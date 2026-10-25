La Dinamo non cresce, anzi rischia di entrare in crisi. A Ruvo di Puglia finisce 79-63 per i padroni di casa che erano privi di Jazz Johnson, capocannoniere del campionato a quasi 25 punti di media. Una disfatta che ha mostrato un gruppo in fase involutiva, col coach Luca Vitali incapace di rianimare la squadra dopo che era andata sotto al riposo 36-27.

I pugliesi hanno mantenuto il distacco in doppia cifra quasi sempre, toccando anche il +20, nonostante gli irriducibili Grande (23 punti con 4/9 da tre) e Nze (17 punti e 13 rimbalzi) che quasi da soli hanno provato a riaprire il match arrivando sino al -5 al 26' prima di finire nuovamente sotto al cospetto di una squadra che si è esaltata vista la difesa approssimativa dei biancoblù.

Eloequenti i tabellini dei giocatori che avrebbero dovuto fare la differenza: Michele Vitali 2 punti con 1/8 al tiro, Monaldi un solo tiro e per giunta sbagliato, Aromando 0/4 al tiro, Brooks 4 punti con 1/7 al tiro.

Insomma, urge una riflessione per capire se si può cambiare rotta, perché il campionato sarà anche lungo, ma i segnali non accendono fiducia.

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