Dopo due sconfitte di fila, il Banco di Sardegna punta sul match contro Caserta (sabato al PalaSerradimigni con inizio alle 20.30) per rialzare la testa e rimpolpare una classifica che rischia di diventare anonima.

Il lungo statunitense Bryce Nze, tra i pochi sempre positivi in questo avvio di stagione, chiama a raccolta la squadra: "Dobbiamo fare una gara dura e intelligente, dobbiamo tirare fuori il fuoco che abbiamo dentro".

All'opposto Caserta arriva da due vittorie di fila che l'hanno rilanciata dopo lo 0/3 iniziale. La formazione allenata da Lino Lardo, il primo play della Dinamo in A2, ha battuto in casa Cremona e Mestre, ma in trasferta ha finora sempre perso, ma sempre lottando, anche se di fronte aveva Fortitudo Bologna e Pesaro.

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