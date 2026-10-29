Dare continuità alla vittoria nel derby contro il San Salvatore Selargius e conquistare i primi punti lontano da casa. È questo l'obiettivo della Sardegna Marmi Cagliari, attesa sabato alle 15 sul parquet del Basket Club Bolzano per la quinta giornata di Serie A2 Femminile.

Le due formazioni sono appaiate a quota 4 punti, anche se le altoatesine hanno disputato una gara in meno. Dopo la sconfitta all'esordio, Bolzano ha ottenuto due successi consecutivi contro Trieste e Vicenza, prima di osservare il turno di riposo. La Virtus, invece, arriva dall'affermazione per 64-46 nel derby, che ha riportato in equilibrio il bilancio stagionale della squadra allenata da Fabrizio Staico: due vittorie e altrettante sconfitte.

Tra i temi della sfida c'è anche il ritorno da ex di Alice Malintoppi, playmaker classe 2006 approdata a Cagliari in estate dopo le esperienze a Civitanova, Ancona e proprio Bolzano: «Sarà strano tornare da avversaria in un luogo così familiare», afferma, «non vedo l'ora di rivedere tante persone con cui ho condiviso un pezzo di percorso professionale e umano. Mi aspetto una partita equilibrata e intensa».

Per la Virtus sarà importante trovare soprattutto continuità offensiva e sfruttare le caratteristiche delle proprie esterne. «Dovremo utilizzare la nostra velocità per anticipare la loro difesa schierata», osserva Malintoppi, «anche l'imprevedibilità può essere una delle nostre armi».

Il successo contro la Sardinia Rent ha dato fiducia a un gruppo ancora impegnato nella ricerca dei propri equilibri: «Era importante vincere il derby, sia per la classifica sia per il clima. Ci stiamo allenando con attenzione per arrivare preparate a questa partita. Stiamo imparando a conoscerci meglio e a trovarci con maggiore facilità in campo. Sono convinta che, migliorando l'intesa, riusciremo a essere più efficaci».

Malintoppi si sta ritagliando un ruolo importante nonostante la giovane età: «Più che sentire il peso della responsabilità, ne avverto il privilegio», conclude, «sto lavorando per migliorare la visione di gioco e l'intensità difensiva. Il mio obiettivo è dare un contributo costante alla squadra».

La gara offrirà anche altri incroci con il passato: a Bolzano militano Liliana Miccio, ex Virtus, e Valentina Calandrelli, già assistente a Cagliari. Sulla panchina altoatesina siede inoltre Massimo Romano, in passato allenatore della Mercede Alghero.

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