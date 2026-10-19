Inizia ad alzarsi il livellod elle avversarie per la Dinamo, che mercoledì torna di nuovo in campo. Al PalaSerradimigni (ore 20.30) arriva Rimini, formazione che finora ha battuto Montecatini e Mestre, mentre ha perso contro Avellino (ma solo di un punto) e Fortitudo Bologna.

Il play-guardia della squadra sassarese, Alessandro Grande, si presenta nelle vesti di ex: "Ho giocato a Rimini conosco diversi ragazzi e posso dire che hanno talento e tecnica, quindi dovremo mettere in campo la migliore versione di noi stessi".

Rimini di ex ne ha due: il pivot Deshawn Stephens (11 punti e 6 rimbalzi di media) e l'ala Mattia Udom (10 punti e 6 rimbalzi di media).

Sarà un Banco alla sua seconda gara con la rosa al completo, tenuto conto che il play irlandese Flood sostituiisce il canadese Kajami-Keane, che resterà fermo un altro mese. Di sicuro occorrerà una prestazione più brillante di quella offerta contro la giovane Cento, che ha potuto schierare solo uno straniero.

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