Spezza la maledizione del PalaSerradimigni dopo otto mesi e mezzo la Dinamo, ma quanta sofferenza per battere la giovane Cento, priva dell’americano Davis. Finisce 80-70 e alla fine, a parte la conferma di Grande come trascinatore, le notizie migliori sono i rientri di Vitali e Pisano che consentono di avere finalmente la squadra al completo.

Cenni di cronaca- Cento ci mette tanta energia con gli italiani, ma senza Davis, ala da 23 punti e 8 rimbalzi, fatica contro una Dinamo finalmente al completo che rimette in campo e nello score Vitali (8 punti già a metà gara) e Pisano. Gli strappi sono propiziati dalle triple di Grande (unico in doppia cifra all’intervallo) e Flood: 39-24 al 15’, distacco che resta sino al riposo.

Al rientro si spegne la luce in attacco: i biancoblù rimangono senza segnare per 5 minuti, la difesa aggressiva individuale degli ospiti consente il recupero che si concretizza sul 54-54 al 28’. Le triple di Flood e Nobili fanno respirare il Banco.

Nell’ultima frazione è ancora Grande con la quarta tripla personale a lanciare il break definitivo: chiude con 22 punti.

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