Il primo test d’alta quota è fallito. Rimini espugna il PalaSerradimigni (84-67) dopo una partita dove è stata in testa per 38 minuti e spesso in doppia cifra. Troppa la differenza di condizione fisica (specie in difesa) e di fluidità di gioco con la formazione che ha fatto le ultime due finali per la promozione. L’assenza dell’ala Riismaa (fermato per precauzione) si è sentita oltre misura in una serata dove Michele Vitali ha fatto scena muta in attacco.

Pronti via e 0-9 con gli ex Udom e Stephens a prevalere. Con le triple Sassari recupera e sorpassa (18-15 all’8’) ma sarà anche l’ultima volta perché già a fine quarto e soprattutto nella seconda frazione Rimini difende forte, non lascia rimbalzi sotto il proprio tabellone e ruotando dieci giocatori arriva sino al 24-38.

Nel terzo quarto l’ottimo Nze (per lui 16 punti) prova da solo a far risalire il Banco (48-58) ma appena esce è di nuovo notte fonda in attacco. Nell’ultima frazione i biancoblù di Luca Vitali arrivano anche a -24.

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