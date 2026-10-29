"Iniziare con una vittoria è bello, tanto più se ottenuta in trasferta contro un valido avversario come Reggio Calabria". Il coach Mathew Foden chiede ora alla Dinamo Lab di fare il bis in trasferta, sabato a Treviso nel match che avrà inizio alle 15.30.

"In questo avvio di campionato è difficile prendere le misure, Treviso ha perso nettamente all'esordio ma era priva di due uomini fondamentali. Per noi cambia poco: dobbiamo metterci energia e intensità difensiva".

L'allenatore spende due parole sul gruppo e sul sassarese Cristiano Uras, top scorer del match con 20 punti: "Anche chi era impegnato con le nazionali ai Mondiali questa estate è tornato motivato, ma non deve fermarsi perché abbiamo margini di crescita. Quanto a Cristiano, sta migliorando da due anni a questa parte, ha lavorato tanto in estate e deve continuare a farlo per crescere ancora".

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