Primo turno infrasettimanale della A2 e seconda partita al PalaSerradimigni per la Dinamo che ospita mercoledì alle 20.30 il Rimini, arrivata alla finale promozione sia nello scorso campionato che due stagioni fa.

I leader statistici della formazione romagnola sono due ex biancoblù: il pivot Deshawn Stephens che realizza 12 punti e cattura 6 rimbalzi, mentre l'alapivot Mattia Udom (apparizione fugace nel 2024/25) gli si avvicina con 11 punti col 55% nelle triple e 6 rimbalzi. Il coach Dell'Agnello ruota tutti e dieci i giocatori, quindi anche il confronto con una formazione dal roster lungo sarà indicativo per il Banco di Luca Vitalia che da sabato conta anche sl fratello Michele e sul sassarese Pisano.

Il coach biancoblù ha dichiarato: «Credo che siano le partite più belle da giocare e quindi saremo pronti a affrontare le difficoltà, metteremo in campo quelle che sono le nostre idee, le nostre identità e vedremo».

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