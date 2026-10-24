Per assorbire il secondo scivolone al PalaSerradimigni (contro Rimini) si affida all'indole corsara la Dinamo che domani sera alle 18 gioca sul parquet del Ruvo di Puglia. Finora i biancoblù di Luca Vitali hanno percorso netto in trasferta: hanno sbancato Milano e Mestre.

La squadra sassarese deve rinunciare ancora all'ala tuttofare Joonas Riismaa, tenuto fermo a scopo precauzionale. Nonostante l'assenza, il Banco ha le qualità tecniche per battere la formazione pugliese, che finora ha raccolto solo una vittoria in cinque turni, sbancando Milano in una sorta di scontro-salvezza, visto che Gentile e company sono ancora a 2 punti.

Pericolo pubblico numero uno dei pugliesi è il capocannoniere del campionato: la guardia Jazz Johnson, che segna 25 punti di media. Buono il quintetto, completato dal play Bogliato, dall'esterno Guaiana, dall'alapivot Chinellato e dal centro Hogue. La panchina invece ha qualità sicuramente inferiore a quella sassarese.

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