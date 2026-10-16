Otto e mezzo. Non il titolo di un film cult di Fellini ma i mesi senza una vittoria al PalaSerradimigni in questo 2026. La Dinamo ci riprova dopo aver fallito contro Montecatini. Due i motivi di maggiore fiducia per il match di sabato alle 20.30: il rientro dell'esterno Michele Vitali e del play Riccardo Pisano, l'assenza tra gli emiliani dell'americano Davis che con oltre 23 punti e 8 rimbalzi di media, vale da solo un terzo del potenziale ospite.

Vietato naturalmente sottovalutare Cento, ma soprattutto vietato proporre un approccio moscio come quello di due settimane fa, con i biancoblù finiti a -23 dopo 15'. Rispetto alla sconfitta contro Montecatini c'è anche Jeff Brooks che domani taglia il traguardo delle 50 partite nei tornei italiani con la maglia della Dinamo.

Nel cento il pericolo pubblico numero uno è la guardia Avery Johnson, che con oltre 24 punti di media è tra i migliori realizzatori della A2. Tra gli italiani hanno fatto finora benino Munari e Conti, ma nessuno è andato mai in doppia cifra.

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