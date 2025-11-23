Ci sono l’amico del cuore Marco Spissu, e poi il capitano azzurro Nic Melli, e ancora Danilo Gallinari e Marco Belinelli, Gigi Datome e Simone Fontecchio, e i tantissimi altri compagni di nazionale e della Dinamo, i tifosi, gli amici e i parenti: non manca nessuno negli auguri di compleanno, postati oggi sotto forma di video e messaggi sui social, per i 34 anni di Achille Polonara.

Un coro unanime di affetto, tirate d’orecchie e abbracci a distanza per il 34 anni del “Pupazzo”, con una richiesta: ritrovarsi presto sul parquet.

Da Polonara, dopo il trapianto di fine settembre e i giorni più duri del coma a seguito dell’embolia cerebrale che lo ha colpito, il grazie commosso ai colleghi e compagni ma anche ai tanti tifosi sardi, e la promessa di tornare presto a vestire la canotta numero 33 che è lì appesa negli spogliatoi, accompagnata da un messaggio: "Zi vidimmu a Tatari".

© Riproduzione riservata