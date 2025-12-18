Andrea Maramarco passa dalla Primavera della Reggiana all’Aquila Montevarchi, club militante nel campionato di Serie D (girone E). Classe 2008, il giovane fantasista di Decimomannu, dopo l’esperienza nel campionato Primavera 2 (girone A) con la maglia granata, avrà ora l’opportunità di misurarsi con il calcio dei grandi, entrando a far parte della prima squadra del club più antico della Toscana.

Maramarco era approdato alla Reggiana dopo due stagioni al Legnago Salus, società di Serie C, dove ha militato inizialmente nell’Under 16 per poi passare all’Under 17. In quest’ultima categoria si è distinto con sei reti e dieci assist, collezionando inoltre alcune presenze con la formazione Under 19.

Mancino di grande qualità tecnica, Maramarco è un trequartista moderno, abile nel muoversi tra le linee e capace di incidere anche in fase di non possesso grazie a corsa, intensità e spirito di sacrificio. La sua principale caratteristica è la notevole duttilità tattica, che gli consente di adattarsi a più ruoli in base alle esigenze della squadra.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Cagliari, ha poi proseguito il proprio percorso formativo in alcuni dei migliori vivai della Sardegna. Ha vestito la maglia del Calcio Pirri nella categoria Giovanissimi e, nel 2022, ha disputato il campionato Allievi Élite con il Palma Monteurpinu, ottenendo anche la convocazione nella rappresentativa regionale Under 15. Nell’estate del 2023, dopo alcuni stage in Lombardia e Veneto, è stato notato dal Legnago Salus, dove si è subito messo in evidenza, attirando l’attenzione dello staff del selezionatore Arrigoni, che lo ha convocato per lo stage dell’area Nord della rappresentativa di Lega Pro.

© Riproduzione riservata