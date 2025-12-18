La Virtus Cagliari rinforza il proprio organico con l’arrivo di Silvia Nativi. La play-guardia toscana è una nuova giocatrice a disposizione di coach Fabrizio Staico in vista della seconda parte del campionato di Serie A2 femminile.

Nata a Siena nel 2002, Nativi arriva in Sardegna dopo una recente esperienza in Serie A1 con le Panthers Roseto. Nonostante la giovane età, il suo percorso è già ricco di tappe significative: cresciuta alla Basket Academy Mirabello, ha disputato tre stagioni nella massima serie con il Vigarano tra il 2017 e il 2020.

Nel 2021 il passaggio al Galli San Giovanni Valdarno, in Serie A2, con cui raggiunge la finale promozione per la A1 e la finale di Coppa Italia di categoria, conquistando anche il riconoscimento di “MVP Giovane”. Successivamente l’esperienza negli Stati Uniti: dal 2022 al 2025 ha giocato in NCAA, prima con la Louisiana Tech University, vincendo la West Division, quindi con la University of Northern Colorado, dove ha concluso il percorso accademico laureandosi con il massimo dei voti.

Rientrata in Italia al termine della stagione, Nativi ha vestito la maglia di Roseto e nell’estate 2025 è stata protagonista anche con la Nazionale: a luglio ha partecipato con l’Italbasket Under 23 a due tappe della FIBA 3x3 Youth Nations League, mentre a settembre ha preso parte al FIBA 3x3 U23 World Cup disputato in Cina.

La nuova giocatrice è già a Cagliari e ha iniziato ad allenarsi con il gruppo. Sabato sera sarà a disposizione per il derby contro il San Salvatore Selargius, gara che chiude il girone d’andata della Serie A2 femminile.

