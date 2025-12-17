Novità per l'Alghero, capolista nel girone B del campionato regionale di Promozione sempre vincente in stagione, che inizia a operare sul mercato invernale.

La società giallorossa ha deciso di cedere Alessandro Scanu, Riccardo Oggiano e Francesco Manunta, ringraziandoli «per l’impegno, la professionalità e il contributo offerto durante il periodo trascorso in giallorosso, dentro e fuori dal campo” e augurando loro “le migliori fortune personali e sportive per il prosieguo dei rispettivi percorsi, nella certezza che quanto condiviso rimarrà parte del cammino del club».

Nell'occasione, l'Alghero ha annunciato l'ingresso in rosa di un nuovo acquisto: Gianmarco Marcangeli, centrocampista di Ghilarza classe 1998. «Il giocatore», si legge nel comunicato della società algherese, «entra a far parte del gruppo con l’obiettivo di rafforzare la squadra e mettere a disposizione dello staff tecnico le proprie qualità ed esperienza” e augura all'ex calciatore della Torres (tra le altre) «un percorso ricco di soddisfazioni personali e collettive con la maglia giallorossa».

«La società», concludono dalla sede, «prosegue il proprio lavoro con attenzione e determinazione, convinta che le scelte effettuate siano funzionali alla crescita del gruppo e al raggiungimento degli obiettivi sportivi prefissati».

© Riproduzione riservata