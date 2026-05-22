Luna Rossa Women e Youth al comando a Cagliari nella prima giornata delle regate preliminari della Louis Vuitton 38/a America's Cup in vista della sfida di Napoli del 2027. E dietro c'è Luna rossa senior con Peter Burling al timone. La barca italiana guidata da Marco Gradoni e Margherita Porro con Maria Giubilei e Giovanni Santi ha vinto due regate su tre e guida la classifica. Mentre i senior sono in seconda posizione grazie a due terzi posti.

Cinque team e otto barche in acqua: i padroni di casa di Luna Rossa, Gb One con Athena pathway e Emirates team New Zealand con due Ac40 (one design, uguale per tutti) a testa perché c'è in mare anche la categoria Women and Youth. Più gli svizzeri di Alinghi e i francesi di La Roche-Posay Racing Team. I giovani e le donne di Luna Rossa hanno vinto nettamente la prima regata lasciandosi dietro di 36" i francesi di La Roche-Posay Racing Team.

Vittoria sfiorata anche nella seconda manche per i giovani e le donne di Luna Rossa. Alla fine è arrivata una ottima seconda posizione dietro il defender New Zealand. Finalmente in corsa l'altro Ac40 italiano, finito in terza posizione: nella prima sessione Peter Burling e compagni traditi da una manovra sbagliata. Terzo start complicato dal vento. Ma New Zealand, al comando sino alle battute finali, ha sbagliato manovra. E Luna Rossa ha approfittato dell'errore dei campioni vincendo terza regata e salendo al comando della classifica. Luna Rossa senior terza nella terza manche.

(Unioneonline)

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