Nuovo stadio del Cagliari, Abodi accelera: «Si deve fare, spero che sia pronto entro il 2030»Il ministro dello Sport in città per l’America’s Cup: «L’impegno di Giulini e delle istituzioni locali merita una consacrazione»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si sente un po’ un genitore adottivo perché «ho iniziato a seguire questo progetto fin dal suo concepimento». Non scherza il ministro dello Sport Andrea Abodi, a Cagliari per le regate preliminari della Louis Vuitton 38/a America's Cup, parlando del nuovo stadio a Sant’Elia.
Per il ministro, l’impianto sportivo «si deve fare». «Ha avuto una storia molto lunga – spiega –. Mi auguro che entro la fine dell'anno si possa iniziare ad immaginare anche l'abbattimento del Sant'Elia e quindi la prospettiva effettivamente che nasca il progetto che entro il 2030 si possa effettivamente realizzare».
«L'impegno, lo sforzo, la dedizione del presidente Giulini e di tutti quelli che con lui hanno lavorato - ha aggiunto il ministro - insieme all'amministrazione comunale, ma anche con l'amministrazione regionale, credo che meritino una consacrazione e ancor di più lo merita il popolo sardo che ama il Cagliari non soltanto in Sardegna ma in tutto il mondo».
(Unioneonline/v.f.)