Al via a Cagliari le regate preliminari della 38esima America's Cup in vista della sfida di Napoli del 2027. Partecipano quattro dei cinque sfidanti e New Zealand il team detentore del trofeo, che schierano in tutto otto equipaggi a confronto nel golfo della città capoluogo della Sardegna.

Oggi le prove ufficiali. Previste otto regate, tre venerdì e tre sabato, più due domenica con la sfida finale che decreterà il vincitore.

Questa mattina sono state presentate le squadre nel corso di una conferenza stampa a Sa Manifattura, quartier generale della manifestazione a pochi passi dal porto di Cagliari.

Peter Burling, il pluripremiato timoniere di Luna Rossa "strappato" ai rivali di New Zealand, è carico: «Siamo un'ottima squadra - ha detto - e vogliamo vedere cosa possiamo raggiungere insieme. Sono molto entusiasta per la gara. C'è tanto entusiasmo intorno a questa manifestazione qui a Cagliari, ci sono migliaia di persone interessate a questo evento. Ci stiamo allenando molto bene: c'è una bellissima atmosfera».

Marco Gradoni, timoniere dello Youth team di Luna Rossa, parla chiaro: «La pressione? Sì la sentiamo - ha detto il velista romano - ma sono anche gli altri che devono sentire la pressione. Siamo pronti e concentrati per fare il meglio che possiamo».

Anche Max Sirena, storico skipper di Luna Rossa e oggi amministratore delegato, è convinto: «Un'ottima occasione per noi, sarà una bella opportunità per crescere insieme e affinare l'intesa all'interno degli equipaggi».

(Unioneonline/A.D)

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