Venti chili di pesce non tracciato e, come poi emerso dai controlli della Asl, non commestibile.

Attività sospesa e sanzioni, oltre al sequestro del prodotto per un ristorante etnico nel centro di Cagliari.

L’ispezione è stata effettuata nell’ambito dei controlli sulla somministrazione dei prodotti ittici effettuati dalla Guardia Costiera di Cagliari, nella fattispecie dai militari del Centro Controllo Pesca della Capitaneria, assieme alla Polizia locale e agli ispettori sanitari della Asl.

Il pesce, congelato e pronto alla somministrazione, è risultato privo della documentazione che ne attesta la tracciabilità. Immediato il sequestro dell’intera partita con tanto di sanzione da 1.500 euro all’attività. Dai successivi accertamenti degli ispettori della Asl è inoltre emerso che il prodotto non era commestibile, per questo è stato immediatamente distrutto. La stessa autorità sanitaria ha elevato altre tre multe ed emesso un provvedimento di sospensione dell’attività commerciale.

